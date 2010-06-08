У Житомирі міліція затримала 18-річну сутенерку

У місті Житомирі міліція затримала 18-річну сутенерку.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 18-річну безробітну місцеву жительку. Попередньо встановлено, що вона в травні цього року вивезла за кордон п’ятьох безробітних жінок, віком від 20 до 25 років, де продала їх сутенерам для сексуальної експлуатації. Потерпілих повернуто на Батьківщину.