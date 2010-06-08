У Житомирі міліція затримала 18-річну сутенерку
16:41, 08 червня 2010Право
0 0
Вивезла за кордон п’ятьох безробітних жінок
У місті Житомирі міліція затримала 18-річну сутенерку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, в результаті оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 18-річну безробітну місцеву жительку. Попередньо встановлено, що вона в травні цього року вивезла за кордон п’ятьох безробітних жінок, віком від 20 до 25 років, де продала їх сутенерам для сексуальної експлуатації. Потерпілих повернуто на Батьківщину.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter