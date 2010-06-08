Комітет ВР пропонує створити слідчу комісію щодо ММК ім. Ілліча

Комітет Верховної Ради з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва ініціює створення парламентської слідчої комісії, яка розбереться в ситуації, що склалася навколо ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча».

Як повідомили УНІАН у прес-службі комітету, про це заявила голова комітету Наталія КОРОЛЕВСЬКА на спеціальному робочому засіданні комітету, присвяченому питанням зміни власника ЗАТ «Ілліч-Сталь» і ВАТ ”ММК ім. Ілліча”.

«Відсутність чіткого і прозорого законодавства й координації державних органів контролю над оборотом акцій українських підприємств дозволяє здійснювати маніпуляції на ринку цінних паперів, результати яких стають несподіваними навіть для самого власника», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. За її словами, викликає тривогу ситуація, що склалася навколо найбільшого металургійного підприємства країни. «Важливо не тільки не допустити порушення законів України, тіньового перерозподілу власності, але й простежити за тим, щоб у жодному разі не постраждали інтереси стотисячного колективу працівників підприємства», - сказала вона.

За підсумками засідання комітету ухвалено рішення ініціювати створення слідчої комісії Верховної Ради з розслідування ситуації, що склалася навколо ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», звернутися до Президента і Кабінету міністрів з проханням взяти на контроль розвиток ситуації, а також направити запити до всіх державних і приватних організацій, причетних до здійснення угоди зі зміни власника, для отримання об`єктивної інформації про законність проведеної операції.

До створення слідчої комісії Верховної Ради вирішено створити тимчасову слідчу комісію при комітеті.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня ц.р. представник компанії «Формігос Холдинг Лтд.» (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ заявив, що 90% акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» було придбано на користь російської компанії.

За його словами, компанії «Формігос Холдинг Лтд.», «Рівейн Лтд.», а також кілька інших викупили 100% акцій ЗАТ «Ілліч-Сталь», якому належить близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

Разом з тим, генеральний директор ММК ім. Ілліча Володимир БОЙКО спростовував інформацію про продаж підприємства, заявляючи про рейдерську атаку на меткомбінат.

3 червня ц.р. прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Комісія з боротьби з рейдерством найближчим часом вивчить ситуацію на ММК ім. Ілліча. Прем`єр сказав, що відповідне доручення було дане Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» – одне з найбільших українських металургійних підприємств. Комбінат є підприємством повного циклу. Спеціалізується на виробництві тонкого і товстого конструкційного листа, безшовних труб, балонів.

ВАТ «ММК імені Ілліча» – колективне підприємство. Власником контрольного пакета акцій ВАТ (більше 90%) є ЗАТ «Ілліч-Сталь». У свою чергу, засновником ЗАТ є організація орендарів підприємства.