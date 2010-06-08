Громадські організації готові оскаржувати наказ щодо умов вступу до вишів

Громадянська мережа “Опора” та Комітет виборців України готові надати юридичну допомогу батькам, які вирішать у судовому порядку оскаржити наказ Міністерства освіти і науки щодо цьогорічних змін до умов вступу до вищих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник проектів КВУ Наталя ЛИННИК на прес-конференції в Києві.

Вона нагадала, що у квітні міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК підписав наказ ”Про затвердження змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2010 році”. Зокрема, новими умовами передбачено врахування середнього бала атестата з округленням до десятих частин бала (за 200-бальною шкалою). Середній бал атестата додаватиметься до суми балів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з конкурсних предметів. Крім того, згідно з наказом, вищим навчальним закладам дозволено допускати до участі у конкурсі абітурієнтів із сертифікатом ЗНО, кількість балів якого з непрофільних предметів нижча за 124, за умови, якщо кількість балів з профільних предметів становить не менш як 170 з кожного предмету.

Н.ЛИННИК підкреслила, що цим наказом створено нерівні умови при вступі абітурієнтів до вишів, зокрема, через врахування середнього бала атестата.

“Ми усвідомлюємо, що 200 балів атестата у звичайній школі не може прирівнюватись до 200 балів у спеціалізованій гімназії”, - зауважила вона.

Також нерівні умови при вступі до ВНЗ створено для тих абітурієнтів, які закінчували школу минулого року і не докладали зусиль для отримання високих балів атестату, оскільки тоді це було не потрібно.

У свою чергу голова правління громадянської мережі ”Опора” Ольга АЙВАЗОВСЬКА повідомила, що, за даними однієї з поліграфічних фірм, за березень-квітень 2010 року кількість проданих класних журналів зросла на 23%. На її думку, це свідчить про збільшення кількість учнів, які отримали кращі оцінки, ніж повинні були отримати, якби цього року абітурієнти вступали до вишів лише за результатами ЗНО.

“На той час у державі було відомо, що середній бал атестату буде враховуватися за 200-бальною системою… Класний журнал не є документом суворої звітності. Інституції, які мають право друкувати і продавати класні журнали, не перебувають на обліку, їх діяльність не сертифікується”, - сказала вона.

Крім того, О.АЙВАЗОВСЬКА повідомила, що цього року 12% абітурієнтів не прийшли складати зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури через зміну умов прийому. На її думку, це сталося через те, що великій категорії осіб надано право вступати до ВНЗ без зовнішнього незалежного оцінювання.

О.АЙВАЗОВСЬКА зауважила, що зміни до умов вступу до вищих навчальних закладів були ухвалені вже після того як відбулася реєстрація на проходження ЗНО. За словами О.АЙВАЗОВСЬКОЇ, відбулася певна накладка, яка фактично призвела до втрати великих коштів з державного бюджету. ”Ці втрати будуть рости, зараз це близько 4,5 мільйонів гривень”, - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН, з 2 по 23 червня в Україні проходить ЗНО. Зокрема, 2, 3 та 4 червня абітурієнти виконували тестові завдання з української мови та літератури. Загалом для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні знань зареєструвалися 433 тис. 560 випускників загальноосвітніх навчальних закладів.