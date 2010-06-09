Наливайченко ініціює ухвалення нової Конституції України

Колишній голова СБУ, координатор Громадянської ініціативи “Оновлення країни” Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО наголошує на необхідності ухвалення нової Конституції України.

На прес-конференції в агентстві УНІАН він зазначив, що “на сьогодні реального народовладдя в Україні не існує, бо політики забрехали цю тему, система влади прогнила і сконцентрована в центрі”.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО наголосив, що Громадянська ініціатива разом з Українським юридичним товариством підготували власний проект Конституції.

Він виступає за всеукраїнське обговорення цього проекту.

За його словами, мають бути серйозно розширені повноваження місцевих органів влади. “Йдеться про проект Конституції для народу, тобто, не під політика, не під партію, не під Президента того чи іншого”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Голова Українського юридичного товариства, член ради Громадянської ініціативи “Оновлення країни” Олег БЕРЕЗЮК зауважив, що в основі проекту Конституції “лежить принцип народовладдя”.

Він наголосив на необхідності створити “таку систему, де народ буде контролювати кожну гілку влади”. За його словами, передбачено чіткий розподіл повноважень між гілками влади, тому “не буде конкуренції між гілками влади, не буде того протистояння, яке є сьогодні в Україні”.

Як сказав О.БЕРЕЗЮК, проектом передбачено, що “референдум є вищою формою безпосередньо демократії”, За його словами, саме на референдумі має бути прийнята сама Конституція. Він додав, що на референдумі можна буде змінювати ті закони, як “народ вважає несправедливими”.

О.БЕРЕЗЮК також наголосив, що У проекті передбачено, що “Президент має бути главою держави і головою виконавчої влади і разом з Кабінетом Міністрів України нести відповідальність за діяльність уряду”. за словами О.БЕРЕЗЮКА, у парламенту залишаються контрольні функції, можливість оголошення імпічменту Президента України та право відправляти будь-кого з міністрів у відставку.

За словами О.БЕРЕЗЮКА, водночас проектом не передбачено право Президента розпускати Верховну Раду, він тільки може винести питання щодо такої ініціативи. При цьому, якщо народ не проголосує за таку ініціативу, то Президент України має піти у відставку.

Голова Українського юридичного товариства наголосив, що за Верховним Судом України пропонується закріпити право “тлумачення Конституції і законів України”. Проектом передбачено, що саме Президент призначає суддів першої інстанції. Водночас ВР обиратиме суддів за поданням голови Верховного Суду України на довічний термін. “Конституційний Суд України не потрібен Україні, тому його функції мають бути передані Верховному Суду”, - додав О.БЕРЕЗЮК і наголосив, що парламент має обиратися за мажоритарною системою.