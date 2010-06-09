Україна не вступить до Митного союзу

Україна не може вступити до Митного союзу, що створюється Росією, Казахстаном і Білоруссю, доки умови цієї організації не відповідатимуть принципам Світової організації торгівлі, членом якої є наша країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної митної служби України Ігор КАЛЕТНІК на прес-конференції в Ялті після засідання ради керівників митних служб країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

«Україна сьогодні є членом СОТ, тому неможливе (входження до Митного союзу) доти, доки ми не прирівняємо обов`язки, які взяла Україна у зв`язку зі вступом (до СОТ) до тих ставок і відповідних тарифів, які існують у наших колег», - сказав І.КАЛЕТНІК.

Зі свого боку керівник Федеральної митної служби Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ заявив, що ніхто не змушує Україну вступати до Митного союзу.

«Митний союз – це абсолютно добровільна організація, і жодного насильства чи диктату тут немає і бути не може», - наголосив глава російської митниці.

А.БЕЛЬЯНІНОВ також заявив, що Росія, Казахстан і Білорусь у рамках тристороннього формату продовжують працювати «вкрай напружено».

«Але також ніхто до цього не змушує. Відбулися політичні рішення, і в рамках цих політичних рішень (ми) рухаємося до того, аби з 1 липня Митний союз почав своє життя», - сказав глава Митної служби РФ.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня в Києві під час сьомого українсько-російського економічного форуму Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що Росія готова розглядати можливість співпраці з Україною в рамках Єдиного економічного простору і Митного союзу на прийнятних умовах.

28 травня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу повідомив, що Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше.

Прем`єр-міністр Білорусі Сергій СІДОРСЬКИЙ відмовився взяти участь у цьому засіданні.

Розбіжності при формуванні Митного союзу між РФ і Білоруссю стосуються ввізних митних зборів на нафту і нафтопродукти.