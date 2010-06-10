У Дніпропетровську фальсифікували відомий бренд горілки

Співробітники управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідували у Дніпропетровську підпільний цех з виробництва фальсифікованої горілки під відомим брендом.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

Житель міста Нікополя, не будучи суб’єктом господарювання, виготовляв горілку відомої марки в одному з гаражних кооперативів обласного центру і маркував пляшки підробленими марками акцизного збору.

На підставі постанов Бабушкінського районного суду Дніпропетровська було проведено ряд обшуків. Вилучено 800 півлітрових пляшок горілки, 110 літрів спирту, 200 літрів водно-спиртового розчину, 10 пластикових діжок з характерним запахом спирту, обладнання для розливу і закупорювання, 2,5 тис. марок акцизного збору з ознаками підробки. Продукцію досліджують експерти.

За фактом виготовлення фальсифікату порушено кримінальну справу.