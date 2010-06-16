Тимошенко вважає, що проти неї порушать кримінальну справу

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що невдовзі проти неї буде порушено кримінальну справу через минулорічне рішення уряду забрати у власність держави 11 млрд. кубометрів газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції в Хмельницькому.

«Руками пана ХОРОШКОВСЬКОГО відбувається відкриття справ проти тих людей, які повертали газ для України. Зокрема, порушена кримінальна справа проти колишніх працівників НАК «Нафтогаз України» пана ДІДЕНКА та бухгалтерських працівників. Я думаю, що невдовзі слід очікувати відкриття кримінальної справи проти мене», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона публічно подякувала колишньому першому заступнику НАК «Нафтогаз України» Ігорю ДІДЕНКУ за те, що він їздив з нею на переговори до Росії й зміг відстояти та повернути державі 11 млрд. кубометрів газу.

Ю.ТИМОШЕНКО також переконана, що у зв’язку з рішенням Стокгольмського арбітражного суду, який зобов’язав НАК “Нафтогаз України” повернути компанії RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу, підвищиться вартість газу для населення, «оскільки «Нафтогазу» потрібно буде шукати ресурси, щоб заплатити RosUkrEnergo за газ, а також не виключено, що на погашення цих коштів піде частина траншу Міжнародного валютного фонду».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал зобов`язав НАК «Нафтогаз України» повернути RosUkrEnergo 11 млрд. куб. м газу. Цей обсяг газу був вилучений «Нафтогазом» у RosUkrEnergo у 2009 році як компенсація після того як унаслідок підписання прямого контракту між НАК і «Газпромом» у січні 2009 року RosUkrEnergo було виключене зі схеми постачання газу в Україну і за її межі. Це було зроблено за узгодженням з «Газпромом», який володіє 50% RosUkrEnergo.

До того ж 8 червня Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив, що RosUkrEnergo одержить від «Нафтогазу» додатковий обсяг газу у розмірі 1,1 млрд. куб. м газу як неустойку за порушення умов контракту.

Дане рішення є наступним після раніше ухваленого рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу від 30 березня 2010 року про відшкодування RosUkrEnergo близько 200 млн. доларів за різні порушення «Нафтогазом» умов контрактів на постачання, транзиту й зберігання газу.

11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії RosUkrEnergo до НАК “Нафтогаз України”.

Сьогодні газета «Сегодня», посилаючись на свої джерела в СБУ, написала, що проти колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» І.ДІДЕНКА порушено кримінальну справу.

«Наше джерело уточнило, що справу за фактом «розкрадання газу невстановленими особами» було порушено 8 червня, а вже 10 числа - проти І.ДІДЕНКА. Причина - саме він (який довго замінював хворого в 2009 році голову «Нафтогазу» Олега ДУБИНУ) підписав документи, які й дали можливість вилучити газ у «РУЕ»», - пише видання.

Джерело вважає, що слідство може не задовольнитися справою проти І.ДІДЕНКА, оскільки він виконував вказівки Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вона, свідчать джерела, підписала директиви щодо газу одноосібно, на що нібито не мала повноважень. Отже у слідства можуть виникнути до Юлії Володимирівні неприємні запитання», - зазначає газета.