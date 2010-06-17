По шляху проходження кортежу Януковича може бути закладена вибухівка - ЗМІ

По шляху проходження кортежу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА може бути закладена вибухівка, пише газета «Сегодня» (№130).

Одне з джерел, близьке до спецслужб, заявило виданню, що йдеться про оперативну інформацію з приводу того, що на шляху проходження кортежу В.ЯНУКОВИЧА можуть закласти вибухівку, і зараз проводиться операція з викриття ймовірних терористів. Докладніше співрозмовник газети говорити не став, пославшись на те, що це державна таємниця.

Як зазначає видання, експерти з безпекм проаналізували цю інформацію і висунули дві версії. Охорона Президента може побоюватися так званої «торпеди», тобто, водія-смертника за кермом начиненого вибухівкою автомобіля. За даними газети, приблизно два тижні тому відбулася розширена нарада у голови Управління держохорони, і там було поставлено питання про повне очищення траси, якою рухається президентський кортеж, від абсолютно всіх автомобілів.

Крім того, як пише газета, охорона може побоюватися вибуху машини, припаркованої поблизу траси, якою рухається кортеж. Свідченням тому є те, що останнім часом, за словами очевидців, міліція вимагає перед проходом кортежу прибрати навіть ті машини, які припарковані біля розважальних закладів уздовж траси, хоча фахівці говорять, що така версія менш імовірна, оскільки важко точно розрахувати час вибуху, адже кортеж проїжджає по трасі з високою швидкістю - до 140-150 км за годину.

Також фахівці не виключають і версію про снайпера, але вона найбільш слабка: під час руху важко потрапити в броньований «Мерседес», а ось під час масових заходів за участю Президента шанси снайпера зростають, пише «Сегодня».

Як повідомляв УНІАН, голова Служби безпеки України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ в інтерв`ю «Українській правді» заявляв, що загроза життю Президенту В.ЯНУКОВІЧУ була і поки що не усунута. «Так, була загроза життю Президента. Ми провели досить серйозний комплекс оперативних заходів. Загрозу поки що не усунуто. Це був не простій дзвінок по телефону. Простий дзвінок або простий лист не сприймався б настільки серйозно», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.