Слідство не встановило вини екс-мера Києва у ДТП

Слідчі столичної міліції не встановили складу злочину в діях народного депутата, колишнього мера Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА, в результаті яких автомобілем під його керування на смерть було збито чоловіка.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, повідомив прокурор м. Києва Юрій УДАРЦОВ.

«Слідство прийняло рішення про її (справу) припинення у зв’язку з відсутністю складу злочину. Зараз вона надійшла до нас. Вона нами вивчається і буде прийнято остаточне рішення», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Управління ДАІ Києва, народний депутат О.ОМЕЛЬЧЕНКО 25 листопада минулого року близько 21.20 на Столичному шосе неподалік від зупинки громадського транспорту «Віта-2» на смерть збив пішохода.

О.ОМЕЛЬЧЕНКО, рухаючись на автомобілі «Міцубісі-Паджеро» з боку Кончі-Заспи у напрямку Києва, вчинив наїзд на 48-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги зліва направо по ходу руху автомобіля. Від одержаних тілесних ушкоджень пішохід помер на місці події.

У письмовому поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКА, яке було надано співробітникам ДАІ, відмічено, що його автомобіль рухався у напрямку міста в другій смузі руху зі швидкістю близько 70 км/год. (на даній ділянці відповідним знаком встановлено обмеження максимальної швидкості до 80 км/год.). Він також пояснив, що в селі Чапаєвка перед його автомобілем з-за потоку зустрічного транспорту несподівано з`явився чоловік. За словами депутата, пішохід переходив дорогу у невстановленому для переходу місці, приблизно за 40 м від пішохідного переходу. Такі ж свідчення надав один зі свідків. У поясненні О.ОМЕЛЬЧЕНКО також вказує, що застосував екстрене гальмування, щоб уникнути наїзду.

Народний депутат перебував на місці ДТП до завершення оформлення матеріалів події, а також пройшов медичну експертизу (висновок №001101), яка засвідчила, що він був тверезий, йдеться в повідомленні ДАІ.

МВС порушило кримінальну справу за фактом ДТП.