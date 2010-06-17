Пшонку призначено першим заступником генпрокурора

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО призначив своїм першим заступником Віктора ПШОНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Першим заступником генерального прокурора мною призначено ПШОНКУ Віктора Павловича. Сьогодні о 14.30 він буде представлений колективу прокуратури», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, наголосивши, що вказана особа є високопрофесійною і вже 30 років працює в органах прокуратури.

Водночас, генпрокурор зауважив, що він ще не визначився, які саме функції В.ПШОНКА буде безпосередньо виконувати. Так само О.МЕДВЕДЬКО не визначився, кого можна буде призначити на місце В.ПШОНКИ, який раніше обіймав посаду заступника генпрокурора.

«Які він в подальшому буде виконувати обов’язки, я ще подумаю… Хто буде замість ПШОНКИ – я думаю над цим. Також думаю, чи залишити цю посаду, чи її скоротити, зробивши перерозподіл обов’язків серед інших (заступників – УНІАН)», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.