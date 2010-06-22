ДАІ вилучає у водіїв сотні підроблених документів

Від початку року у Львівській області співробітниками ДАІ був вилучений 231 підроблений документ у водіїв і власників транспортних засобів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, найбільше серед вилучених підроблених документів талонів технічного огляду – 152 одиниці.

Також серед вилученого – 12 посвідчень водія, 49 свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, два доручення на право керування транспортним засобом.

Крім того, було виявлено 59 транспортних засобів із перебитими номерами агрегатів.