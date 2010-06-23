Уряд України хоче задовольнити Євросуд на всі 100

Уряд України працює над рішеннями, які б дали змогу реалізувати в повному обсязі всі вимоги європейської Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, заявив міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ у ході зустрічі з директором Департаменту виконання рішень Європейського суду з прав людини Ради Європи Женев‘єв МЕЙЄ. Зустріч відбулася 23 червня в українському Мін‘юсті.

Зокрема, за словами міністра юстиції, український уряд розробляє механізм, який би дозволив усунути недоліки системного характеру щодо виконання у повному обсязі рішень Європейського суду, а також причин, які призводять до скарг проти України на порушення прав людини.

«Це має бути зроблено не лише на виконання зобов‘язань нашої держави перед Радою Європи, але й в інтересах самої країни», - наголосив О.ЛАВРИНОВИЧ.

У ході зустрічі наголошувалося, що найчисленніша категорія скарг стосується невиконання рішень національних судів – понад 64 відсотка. Разом з тим, в Україні діють закони, які містять мораторії на виконання судових рішень в державі.

За словами міністра юстиції, Україна також отримала проблему через ухвалення не забезпечених фінансово законів про надання пільг різним категоріям громадян. Разом з тим, скасування таких пільг неможливе через положення статті 22 Конституції України, яка не допускає звуження прав і свобод громадянина.

Міністр юстиції поінформував представника Європейського суду з прав людини про заходи, що вживатиме уряд для вирішення указаних проблем в існуючому конституційному полі.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ведеться також робота щодо усунення таких причин, що призводять до скарг в Європейський суд, як застосування тортур у закладах ув‘язнення, тривалості розгляду судових рішень у країні тощо.