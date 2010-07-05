Екс-заступник міністра юстиції відмовляється сплачувати кредит

Приватне акціонерне товариство “Сведбанк Інвест” заявляє, що колишній заступник міністра юстиції Євген КОРНІЙЧУК відмовляється сплачувати заборгованість за кредитними договорами у розмірі 4,73 млн. доларів.

Про це йдеться у позовній заяві від 16 березня 2010 року приватного акціонерного товариства “Сведбанк Інвест” про стягнення суми боргу з відповідача Є.КОРНІЙЧУКА, копія якої є у розпорядженні УНІАН.

Як пояснило агентству джерело у банку, «екс-заступник міністра юстиції Є.КОРНІЙЧУК, будучи народним депутатом від фракції Блоку Юлії Тимошенко, у 2007 році виступив поручителем за кредитами низки фізичних осіб на загальну суму 4 млн. 730 тис. доларів США».

За словами джерела, «на сьогодні зазначені кредити не повернуті, а Є.КОРНІЙЧУК відмовився виконати свої зобов’язання відповідно до договорів поручительства за цими кредитами».

«На сьогоднішній день приватне акціонерне товариство «Сведбанк Інвест» є кредитором за зазначеними кредитними договорами і 16 березня 2010 року звернулося в Печерський районний суд м. Києва з вимогою витребувати з Є.КОРНІЙЧУКА 4 млн. 730 тис. доларів США», - сказав співрозмовник агентства.

У свою чергу, Є.КОРНІЙЧУК заявив УНІАН, що “не заключав ніяких кредитних угод із “Сведбанк Інвест”. “Це якась помилка. Я не бачив жодних документів. Є правові шляхи вирішення таких питань”, - заявив він.