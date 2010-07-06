Суд зобов`язав Міносвіти ввести у вузах і школах курси з екологічної етики і гуманного поводження з тваринами

Громадська еколого-правова організація «ЕкоПраво-Київ» і Київський еколого-культурний центр виграли справу в Апеляційному адміністративному суді м. Києва проти Міністерства освіти і науки України про необхідність введення у навчальні програми шкіл і вишів курсів з екологічної етики і гуманного поводження з тваринами.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Київського еколого-культурного центру, засідання суду відбулося 30 червня 2010 року.

Заслужений природоохоронець України, директор Київського еколого-культурного центру Володимир БОРЕЙКО повідомив, що у 2006 році в Україні було прийнято розроблений за участю Центру Закон України ”Про захист тварин від жорстокого поводження”, стаття 6 якого зобов`язувала Міносвіти України ввести курси з екологічної етики і гуманного поводження з тваринами у вишах і школах.

Проте МОН не виконав розпорядження закону, відзначив В.БОРЕЙКО.

«Пройшов рік і, природно, урядовцями нічого зроблено не було. Тоді наш Центр, спільно з ЕкоПраво-Київ, подали позов до Окружного адміністративного суду м. Києва до Міністерства освіти України за невиконання Закону України ”Про захист тварин від жорстокого поводження”. Цей суд ми виграли 16 липня 2009 р. Проте Міністерство освіти, бажаючи затягнути рішення питання, подало апеляцію до Апеляційного адміністративного суду м. Києва, мовляв, воно не згодне з рішенням суду першої інстанції», - повідомив директор Київського еколого-культурного центру.

За його словами, 30 червня Апеляційний адміністративний суд Києва, заслухавши у судовому розгляді обидві сторони, прийняв сторону екологічних організацій і відмовив у позові Міністерству освіти і науки України, визнавши його вимоги як необґрунтовані.

«Іншими словами, з цього дня рішення суду першої інстанції набрало чинності, і тепер Міністерство освіти України зобов`язане протягом двох місяців терміново ввести курси з екологічної етики і гуманного поводження з тваринами у вишах і школах», - підкреслив В.БОРЕЙКО.