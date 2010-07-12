На Дніпропетровщині передано до суду справу проти судді
За зловживання службовим положенням
Прокуратура Дніпропетровської області направила до Верховного Суду України для визначення підсудності кримінальну справу, порушену 14 грудня 2009 року проти судді одного з районних судів Дніпродзержинська за зловживання службовим становищем і винесення завідомо неправосудної постанови.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Суддя звинувачується у зловживанні службовим становищем з метою приховати допущені порушення Кримінально-процесуального кодексу України.
Зокрема, суддя вручила одному із засуджених копію вироку лише через півроку після його проголошення, замість встановлених Кримінально-процесуальним кодексом трьох днів. Крім того, суддя винесла завідомо неправосудну постанову про визнання апеляції засудженого такою, що не підлягає розгляду у зв’язку із пропуском строків на апеляційне оскарження.
Кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за скоєні зазначених злочинів – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.