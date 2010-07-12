На Дніпропетровщині передано до суду справу проти судді

Прокуратура Дніпропетровської області направила до Верховного Суду України для визначення підсудності кримінальну справу, порушену 14 грудня 2009 року проти судді одного з районних судів Дніпродзержинська за зловживання службовим становищем і винесення завідомо неправосудної постанови.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Суддя звинувачується у зловживанні службовим становищем з метою приховати допущені порушення Кримінально-процесуального кодексу України.

Зокрема, суддя вручила одному із засуджених копію вироку лише через півроку після його проголошення, замість встановлених Кримінально-процесуальним кодексом трьох днів. Крім того, суддя винесла завідомо неправосудну постанову про визнання апеляції засудженого такою, що не підлягає розгляду у зв’язку із пропуском строків на апеляційне оскарження.

Кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за скоєні зазначених злочинів – позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.