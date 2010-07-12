Міліціонер приховав повідомлення про злочин

Слідчим відділом прокуратури Сумської області передано до суду кримінальну справу щодо оперативного чергового Охтирського міського відділу міліції, порушену за приховування тяжкого злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією старшого слідчого прокуратури Сумської області Володимира НІКІТЧЕНКА, встановлено, що правоохоронець отримав телефонне повідомлення про крадіжку із проникненням до житлового будинку в Охтирці. Діючи в особистих інтересах, з метою приховати тяжкий нерозкритий злочин від обліку, щоб не знижувати показники розкриття злочинів, міліціонер не зареєстрував повідомлення і не вжив заходів з розкриття злочину.

Кримінальну справу було порушено за ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).