На Сумщині ЗАТ привласнило понад 300 тис. грн. коштів «Нафтогазу»

У Сумській області співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність одного із закритих акціонерних товариств, що спеціалізується на наданні послуг з будівництва газопроводів і привласнило понад 300 тисяч гривень державних коштів, які належать НАК «Нафтогаз України».

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Сумській області, встановлено, що місцева комерційна структура отримала від державного підприємства понад 600 тис. грн. на придбання обладнання, необхідного для будівництва підвідного газопроводу до села Олександрівка Великописарівського району, та, згідно з документацією, придбала його. Насправді ж, службові особи підприємства закупили це обладнання лише на частину виділених коштів, а 310 тис. грн., що належать НАК «Нафтогаз України», привласнили. За цим фактом слідчим підрозділом Управління СБУ в Сумській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення») Кримінального кодексу України.