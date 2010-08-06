Працівник РДА вимагав хабар за замлю

вимагав і отримав 1,2 тис. грн.

У Черкаській області викрито працівника районної державної адміністрації, котрий вимагав та отримав 1,2 тис. грн. хабара. Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, посадовець отримав хабар від жителя району за сприяння у вирішенні питання щодо виділення йому земельної ділянки площею 2 гектари. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

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