Братам-близнюкам вдалося за два роки заблокувати більше 3 млн. грн.

Кіровограді податкова міліція та прокуратура викрили роботу потужного конвертаційного центру, за допомогою якого через розрахункові рахунки фіктивних підприємств було проведено більше 160 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДПА в Кіровоградській області.

Конвертаційний центр, який створили брати-близнюки, діяв в обласному центрі більше двох років. Крім того, до злочинної схеми переведення безготівкових коштів у готівку було залучено ще 5 кіровоградців, які стали засновниками численних приватних підприємств і товариств з обмеженою відповідальністю.

Оперативним співробітникам податкової міліції вдалося затримати «на гарячому» касира конвертаційного центру. В одній із фінансових установ міста жінка зняла з банківського рахунку майже 300 тис. грн.

Під час одночасного проведення 10 обшуків за різними адресами було вилучено документи, печатки та штампи фіктивних підприємств, більше 100 тис. грн. та 1,5 тис. дол. США. На рахунках злочинців заблоковано більше 3 млн. грн.