Януковича закликають зупинити тиск на українські ЗМІ

Міжнародний інститут преси (International Press Institute, IPI) закликав Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА захистити свободу преси в країні й запобігти тиску на засоби масової інформації.

Про це говориться у відкритому листі, опублікованому на сайті організації.

У тексті зазначається, що поточні події в Україні йдуть врозріз із заявами, які раніше зробив В.ЯНУКОВИЧ.

Приводом для написання відкритого листа, зокрема, стало рішення Київського окружного адміністративного суду, який в червні 2010 року позбавив опозиційні українські телеканали TBi і "5 канал" частот на мовлення. Представники IPI сподіваються, що подальше обговорення цього питання буде відкритим для громадськості, а сам процес видачі ліцензій на мовлення буде прозорим і не політизованим.

Крім цього в листі згадуються напади, що почастішали, на журналістів, а також нездатність української влади покарати винних у цьому. Представники Міжнародного інституту преси закликали В.ЯНУКОВИЧА посприяти виявленню зловмисників і залученню їх до відповідальності.

Представники української опозиції раніше заявляли, що після обрання В.ЯНУКОВИЧА Президентом в країні почала затверджуватися цензура. Зокрема, повідомлялося, що на основних телеканалах деякі неугодні владі сюжети і репортажі знімаються з ефіру. У відповідь на це глава держави заявив, що готовий співробітничати з журналістами і відстоювати в країні свободу слова.