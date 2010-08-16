Прокуратура виявила 70 нафтових свердловин без документів

У Сумській області на території трьох районів в ході прокурорських перевірок виявлено 70 нафтогазовидобувних свердловин, які використовуються без дозвільних документів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як зазначили в ГПУ, також перевіркою додержання вимог земельного законодавства структурними підрозділами ВАТ «Укрнафта» при видобуванні вуглеводнів встановлено, що ними без дозвільних документів використовується 99 земельних ділянок загальною площею 55 га.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу стосовно службових осіб ВАТ «Укрнафта» за фактами зловживання службовим становищем та незаконного використання земель для розміщення нафтогазовидобувних свердловин.