У Дніпродзержинську затримано чоловіка, який "замінував" залізничний вокзал

Працівники УСБУ у Дніпропетровській області затримали 28-річного чоловіка, який 12 серпня по телефону “101” повідомив про замінування Дніпродзержинського залізничного вокзалу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, «телефонним терористом» виявився безробітний житель Дніпродзержинська, який вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. За словами затриманого, анонімний дзвінок він здійснив у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності).