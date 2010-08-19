У Могильова порахували середній розмір хабара в Україні

З початку року в навчальних закладах України викрито 184 факти хабарництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Валерій КОРЯК.

За його словами, до кримінальної відповідальності притягнуто 74 особи. Серед них 30 керівників навчальних закладів та їх заступників, 40 інших службових осіб та 4 студентів – за фактами давання хабарів.

Крім того, за інформацією В.КОРЯКА, у системі охорони здоров’я також зафіксовано 84 злочини цієї категорії. «У лікарнях та поліклініках мають місце факти отримання хабарів за видачу листів непрацездатності та довідок без фактичного проведення медичного огляду, а також за лікування, призначення лікарських засобів», - зазначив В.КОРЯК.

Також він повідомив, що у поточному році у сфері земельних відносин викрито 1752 злочини економічної спрямованості, пов’язані з незаконними операціями із землею.

Найбільше таких злочинів викрито у Криму, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Одеській областях та у Києві.

Крім того, В.КОРЯК зазначив, що загалом задокументовано понад 1700 злочинів про хабарництво. При цьому значно зріс рівень посадовців, викритих у хабарництві, та суми хабарів. Зокрема, Департаментом Державної служби боротьби з економічною злочинністю виявлено 42 хабара з сумою понад 100 тис. грн., 30 таких злочинів – з сумою понад 30 тис. грн. та 105 – понад 10 тис. грн.

Загальна сума задокументованих хабарів склала понад 27,7 млн. грн., а середня сума хабарів сягнула майже 24 тис. грн. Загалом викрито 1123 особи, з яких 181 службова особа органів влади й управління та понад 220 – контролюючих органів.

Також, за словами В.КОРЯКА, до кримінальної відповідальності за хабарництво притягуються вісім службовців центральних органів виконавчої влади, четверо посадовців обласних державних адміністрацій, 21 чиновник райдержадміністрацій, 8 міських голів та 17 службових осіб міських та районних рад тощо.