Суд не задовольнив апеляцію журналіста «Нового каналу»

Апеляційний суд Києва залишив без задоволення апеляційну скаргу журналіста «Нового каналу» Сергія КУТРАКОВА щодо відмови в порушенні кримінальної справи судом першої інстанції за перешкоджання його професійній діяльності працівниками міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив заступник прокурора столиці Григорій ОСТАФІЙЧУК.

За його словами, прокуратура Шевченківського району Києва 17 квітня порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання професійній діяльності кореспонденту «Нового каналу», однак 12 липня районним судом постанову про порушення справи було скасовано, а пізніше Апеляційний суд Києва підтвердив правомірність рішення суду першої інстанції.

Як повідомлялося, 8 квітня у приміщенні “Українського дому” кореспондент “Нового каналу”, виконуючи редакційне завдання, проводив зйомку сюжету про відкриття фотовиставки «Волинська різанина: польські та єврейські жертви ОУН - УПА». Коли розпочалася штовханина між організаторами виставки та ВО «Свобода», С.КУТРАКОВ фіксував ці події на камеру, «у зв`язку з чим охоронці, перешкоджаючи законній професійній діяльності журналіста, насильно виштовхали кореспондента телеканалу із коридору службового виходу, завдавши йому при цьому тілесних ушкоджень». У квітні 2010 року “Новий канал” подав заяву до прокуратури щодо дій охорони в ”Українському домі” та бездіяльності працівників міліції під час нападу на кореспондента.