Прокуратура має намір повернути 11 суден Київського річкового порту

Прокуратура Києва має намір повернути 11 річкових суден, що належать ВАТ “Київський річковий порт”, до державної власності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м. Києва, в результаті проведеної перевірки встановлено, що ВАТ «Київський річковий порт» безпідставно, у порушення передбачених законодавством порядку та процедури, набув право власності на 11 річкових суден (баржі, теплоходи, буксири) та отримав відповідні свідоцтва.

Прокуратурою столиці пред’явлено позов до Господарського суду м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та зв’язку України до ВАТ «Київський річковий порт», Інспекції головного державного реєстратора флоту, Головної державної інспекції України з безпеки судноплавства про визнання недійсними свідоцтв про право власності на вказані судна та визнання за ними права власності держави.

На даний час порушено провадження у зазначеній справі та триває її розгляд, йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва.