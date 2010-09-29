Сівкович постановив знизити кількість ДТП на дорогах України

Віце-прем’єр-міністр з силових питань Володимир СІВКОВИЧ доручив профільним відомствам вжити заходів щодо зниження ДТП на дорогах України

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, про це він сказав у ході засідання Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху при Кабінеті міністрів України.

Зокрема, віце-прем’єр доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству транспорту та зв’язку та іншим державним структурам надати детальний зріз причин виникнення ДТП; проаналізувати чинники, які впливають на безпеку руху на дорогах; створити каталог аварійних і небезпечних ділянок доріг, що потребують нагальної реконструкції.

Також, відповідно до доручення, МВС спільно з Укравтодором мають створити систему маршрутів для великотоннажного вантажного автомобільного транспорту, з тим щоб для перевезення вантажів використовуватимуться лише чітко визначені автошляхи.

«За статистикою ДАІ, щодня на дорогах України у ДТП гине від 13 до 20 людей, і ще більше 100 травмується. Потрібно негайно вирішувати цю проблему. Це можливо за умов серйозної реорганізації взаємодії всіх причетних до безпеки дорожнього руху структур, чіткого аналізу передумов виникнення аварій та конкретних, цілеспрямованих кроків запобігання і профілактики даної проблеми», - наголосив В.СІВКОВИЧ.