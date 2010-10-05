На Чернігівщині судитимуть фальшивих міліціонерів
Членів злочинної групи
На Чернігівщині направлено до суду справу стосовно організованої злочинної групи, учасники якої, представляючись працівниками міліції, здійснювали збройні напади на громадян.
Про це повідомили УНІАН у відділі громадських зв`язків Управління МВС в області.
Як встановили правоохоронці, шестеро молодиків, мешканці Ніжина, відповідно до попередньо розробленого плану та розподілу ролей, маючи у своєму розпорядженні вогнепальну зброю, представлялися працівниками міліції та здійснювали збройні напади та силовий захват громадян, завдаючи їм тілесні ушкодження та вимагаючи гроші.
За інформацією начальника УМВС України в Чернігівській області Олександра МИХАЙЛИКА, у ході супроводження кримінальної справи працівники УБОЗ УМВС задокументували 13 злочинів, 11 з яких в складі організованої злочинної групи. В числі інкримінованих та задокументованих злочинів – бандитизм, 5 вимагань, 2 розбійні напади, грабіж, незаконний обіг вогнепальної зброї і наркотичних засобів, незаконне заволодіння транспортним засобом, викрадення документів.
Потерпілим громадянам завдано збитків на суму близько 100 тис. грн. У членів банди вилучено зброю та автомобілі Мегсеdes-Benz-200С, Ореl Аscona, Skoda Оctavia, ВАЗ - 2108, ВАЗ - 21099.
Організатор банди та четверо спільників заарештовані та перебувають у СІЗО Чернігова, шостий відпущений на підписку про невиїзд.