Начальника цеху судитимуть за незабезпечення екологічної безпеки

Прокуратура направила до суду кримінальну справу за фактом забруднення у травні цього року заводом «Кримський Титан» на півночі Криму атмосферного повітря - звинувачення у службовій недбалості висунуто начальнику відділення цеху, в якому сталися наднормативні викиди забруднюючих речовин.

Про це повідомила прес-служба Прокуратури Криму.