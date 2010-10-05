Начальника цеху судитимуть за незабезпечення екологічної безпеки
10:05, 05 жовтня 2010Право
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Збиток у 141 тис. грн. погашено
Прокуратура направила до суду кримінальну справу за фактом забруднення у травні цього року заводом «Кримський Титан» на півночі Криму атмосферного повітря - звинувачення у службовій недбалості висунуто начальнику відділення цеху, в якому сталися наднормативні викиди забруднюючих речовин.
Про це повідомила прес-служба Прокуратури Криму.
*** «Кримський Титан» - найбільший виробник двооксиду титана на території Східної Європи.
Також підприємство виготовляє інші види хімічної продукції: червоний залізооксидний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос.
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