Депутати від БЮТ пропонують висловити недовіру суддям КС
Зареєстровано проект постанови
Народні депутати від БЮТ Сергій МІЩЕНКО та Віктор ШВЕЦЬ пропонують Верховній Раді висловити недовіру суддям Конституційного Суду.
Відповідний проект постанови “Про висловлення недовіри суддям Конституційного Суду України” парламентарії зареєстрували сьогодні у ВР.
Автори документа переконані, що КС вийшов за межі своїх повноважень, визнавши 30 вересня неконституційним Закон „Про внесення змін до Конституції України“ від 8 грудня 2004 року № 2222–IV у зв’язку з порушенням конституційної процедури його розгляду та прийняття.
За словами депутатів, відповідний закон після набрання ним чинності став невід’ємною складовою Конституції України, а КС не уповноважений у будь-який спосіб вирішувати юридичну долю законів та інших правових актів, які складаються з конституційних норм.
“Таким чином, Конституційний Суд України прийняв до провадження Закон України, який вичерпав свою функцію, став невід’ємною складовою Конституції України, та, ухвалюючи рішення від 30 вересня 2010 року (справа № 1-45/2010), вийшов за межі повноважень, передбачених статтею 150 Конституції України”, йдеться в проекті постанови.
У зв’язку з цим депутати від БЮТ пропонують висловити недовіру суддям КС у зв’язку з неналежним виконанням ними обов’язків, передбачених Конституцією та законами України.
Президенту України, Верховній Раді України, з’їзду суддів України рекомендується внести пропозиції щодо кандидатур на посади суддів КС.