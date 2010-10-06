Держмитслужба припинила діяльність двох митниць

Держмитслужба з метою оптимізації структури митних органів, розташованих у місті Києві та Київській області, наказом від 5 жовтня за №1148 припинила діяльність двох митних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держмитслужби, припинила діяльність Київська центральна спеціалізована митниця шляхом приєднання до Київської регіональної митниці, а також Бориспільська митниця шляхом приєднання до Київської обласної митниці.

Процедури ліквідації розпочнуться 7 жовтня, а вже наступного дня 8 жовтня вказані митниці припинять здійснення митних процедур.

Відповідно, Київська регіональна та Київська обласна митниці визначені правонаступниками митниць, які приєднуються.