”5 канал” вимагає звільнити суддю, який засудив журналістку

Колектив ”5 каналу” звернувся до членів Вищої ради юстиції з проханням звільнити суддю Апеляційного суду Києва Олександра ЗАКРОПИВНОГО за рішення за позовом народного депутата Юрія БУТА до телеканалу та його журналіста Ольги СНІЦАРЧУК.

Про це йдеться у переданому УНІАН тексті звернення ”5 каналу” до ВРЮ.

”Колектив ”5 каналу” звертається ї за фактом безпрецедентного рішення Апеляційного суду міста Києва за головуванням судді О.ЗАКРОПИВНОГО, який залишив в силі рішення Подільського райсуду, згідно з яким депутат Ю.БУТ, голова парламентського підкомітету з питань формування суддівського корпусу, відсудив у ”5 каналу” і журналіста О.СНІЦАРЧУК 20 тисяч гривень за те, що вона назвала його у своєму сюжеті ”відщепенцем”, - йдеться у зверненні.

При цьому колектив телеканалу нагадує, що голова колегії суддів Апеляційного суду міста Києва О.ЗАКРОПИВНИЙ був призначений на безстроковий термін суддівства 15 січня 2009 року за безпосереднім поданням голови парламентського підкомітету з питань формування суддівського корпусу Ю.БУТА. ”Отже наявним є факт підконтрольності, а відтак і конфлікту інтересів судді О.ЗАКРОПИВНОГО”, - вважають журналісти.

У зверненні також нагадується, що у травні 2009 року суддя О.ЗАКРОПИВНИЙ отримав ще один здобуток у вигляді ”почесного звання” – ”Ворог преси”.

”Ми вбачаємо в рішенні судді неналежне виконання посадових обов’язків, зокрема в частині вивчення матеріалів та фактів справи. Наприклад, присудження відшкодування моральної шкоди неможливе за відсутності від позивача досудових кроків врегулювання спорів, однак жодних звернень до телерадіокомпанії чи особисто до журналіста щодо спростування інформації не надходило. Також дане рішення ми вважаємо корупційними діями щодо обслуговування піарівських інтересів зацікавлених осіб”, - йдеться у зверненні.

Колектив ”5 каналу” також наводить цитати з позовної заяви Ю.БУТА, з якої виходить, що через те, що журналіст назвала його у своєму матеріалі ”відщепенцем”, у нього змінились ”повсякденне життя та трудова діяльність”, він ”став нервовим та подразливим, зриватись на рідних і близьких, знайомих, колегах по роботі”.

На думку колективу ”5 каналу”, Апеляційний суд, залишивши в силі рішення Подільського райсуду, створив прецедент, за яким у журналіста і громадянина відбирається право вільно додержуватися власної думки та поширювати інформацію. ”А одним із основних факторів роботи журналіста є пильне стеження за висловлюваннями та діями політиків і державних діячів, і хто як не журналісти мають піддавати критиці ці дії”, - наголошується у зверненні.

Крім того, у зверненні повідомляється, що ”5 канал” оскаржуватиме рішення Апеляційного суду міста Києва у касаційних інстанціях.