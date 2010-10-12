Скибінецький: СБУ не виконує резолюції ПАРЄ

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи, у якій критично згадується українська спецслужба, є цілком об’єктивною.

Про це сказав народний депутат від БЮТ, генерал-лейтенант СБУ Олександр СКИБІНЕЦЬКИЙ в ефірі програми «Знак оклику» на телеканалі ТBI.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, він наголосив, що ПАРЄ “ще підійшла стримано, оскільки можна було сказати, що до СБУ не тільки є питання, а є факт невиконання Україною ще трьох резолюцій ПАРЄ: 1999 року і двох резолюцій 2005 року, одна з яких вимагає від України реформувати СБУ згідно із європейськими стандартами».

О.СКИБІНЕЦЬКИЙ підкреслив, що серед реформ СБУ, яких очікувала від України Європа, є позбавлення спецслужби правоохоронних функцій, її девоєнізація і посилення парламентського контролю за її діяльністю.

За його словами, парламент України вніс зміни до законодавства, якими “фактично позбавив себе функцій контролю над спецслужбою”.

Він зауважив, що «коли є така спецслужба, то у влади, яка тримає сьогодні усе у своїх руках, завжди є спокуса використати її у кон’юнктурних політичних або особистих цілях”. “І коли таке відбувається, то це швидше притаманне диктаторським або тоталітарним режимам, коли одна людина або одна політична сила керує спецслужбами, і до цього більш ніхто не має відношення. Так було у Радянському Союзі”, - додав він.

За словами О.СКИБІНЕЦЬКОГО, «у законі, який діяв досі, зазначалося, що голова СБУ призначається за згодою парламенту. Зараз згода парламенту непотрібна. Тільки Президент вирішує, кого призначати головою Служби безпеки. Раніше парламент мав змогу надсилати запити, вимагати відповіді, заслуховувати, запрошувати, контролювати періодично і отримувати щорічні звіти… Сьогодні залишився тільки щорічний звіт. А як контролювати те, що Служба безпеки має бути поза політикою? А чи є вона сьогодні поза політикою? Це велике питання на сьогодні», - додав він.

О.СКИБІНЕЦЬКИЙ підкреслив: “Якщо Україна прагне наближатися до Європи, то російський приклад роботи спецслужб є поганим прикладом для наслідування”.

Як сказав О.СКИБІНЕЦЬКИЙ, він також вважає загрозою національній безпеці України те, що керівництво охороною Президента Віктора ЯНУКОВИЧА здійснює громадянин Росії. «Коли наша країна знаходиться в полі тяжіння такої великої держави, з такими великими претензіями, як Росія, то нам треба бути дуже обережним в питаннях, які можуть перерости у серйозний вплив, на наше внутрішнє життя, економіку, на наших провідних політиків! А керівник служби охорони - це дуже близька до Президента людина, яка посвячена у різні деталі життя, діяльності, і, звичайно, є передумови для використання різних можливостей для впливу на Президента або для отримання інформації, яка не має розповсюджуватись, тим більше, до сусідньої країни, громадянином і патріотом якої є ця людина, наскільки я зрозумів», - пояснив він. При цьому О.СКИБЕНЕЦЬКИЙ додав: “У нас є достатня кількість високопрофесійних фахівців, які здатні охороняти Президента не гірше, а краще, ніж цей іноземний громадянин».

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня ПАРЄ схвалила резолюцію “Функціонування демократичних інституцій в Україні”.

У документі ПАРЄ висловила стурбованість втручанням СБУ в політичні справи, закликала владу розслідувати усі заяви про утиски свободи ЗМІ та права на зібрання, забезпечити умови для проведення чесних виборів до місцевих органів влади. Крім того, ПАРЄ закликала Київ не допустити монополізації влади та провести реформування прокуратури і органів юстиції.

За документ проголосували 102 депутати, проти – 1, утримались шестеро.

На участь в обговоренні записалися 35 депутатів, з них 9 – члени російської делегації в ПАРЄ.