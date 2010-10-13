Кримські студенти приєдналися до всеукраїнської акції протесту

Студенти вищих навчальних закладів Сімферополя приєдналися до всеукраїнської акції проти введення платних послуг у вишах.

«Основну акцію ми провели минулого тижня. Сьогодні ми солідаризувалися зі студентами України, наша акція була не дуже численною - близько ста чоловік», - сказав по телефону УНІАН один із її ініціаторів Олексій, відмовившись назвати прізвище.

Студенти провели флеш-моб біля універмагу в центрі міста. «Відкрили книжки і зачитали статтю 53 Конституції України («кожен має право на освіту...» - УНІАН)», - сказав він.

Після цього студенти, які вимагали скасування постанови Кабінету міністрів №796 «Про затвердження переліку платних послуг, що можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами і закладами системи освіти, які відносяться до державної і комунальної форм власності», провели мітинг.

«Ми з побоюванням дивимося (на заяви чиновників про скасування постанови - УНІАН), гарантій немає», - сказав активіст.