64% українців хочуть референдума по змінам до Конституції

64% українців вважають, що зміни до Конституції мають ухвалюватись на загальнонаціональному референдумі.

Про це на прес-конференції в УНІАН розповів головний дослідник Міжнародної фундації з виборчих систем (IFES) Ракеш ШАРМА, презентуючи результати дослідження “Ставлення українців до адміністрації Януковича і державних справ в Україні: результати дослідження IFES”.

Зокрема, він зауважив, що більше половини українців – 64% - вважають, що найкращім шляхом для прийняття рішень щодо внесення змін до Конституції є проведення загальнонаціонального референдуму, щоб такі рішення приймали самі виборці. Лише 13% вважають, що зміни мають прийматись голосуванням у парламенті, 6% вважають, що це має вирішувати Президент, а 17% не визначились з цього питання.

Заступник директора з питань Європи і Азії Гевін УАЙЗ розповів, що дослідження IFES в Україні є вже 18-м дослідженням громадської думки, проведеним IFES в Україні.

Польовий етап цього останнього дослідження проводився 8 - 20 вересня 2010 р. і охоплював 1519 респондентів по всій території України. Вибірка дослідження включала національну вибірку у 1269 респондентів, а також додаткову вибірку у 125 респондентів для м. Києва та у 125 респондентів для АР Крим. Дані зважувались за регіонами, віком, релігійною належністю, віком і статтю, щоб забезпечити репрезентативність для національного розподілу дорослого (18+) населення України. Похибка для вибірки такого розміру складає плюс/мінус 2,6 відсотки. Польові дослідження та обробку даних для дослідження проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), розташований у Києві. Дослідження фінансувалось Агентством міжнародного розвитку США (USAID).