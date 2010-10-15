Кабмін дозволив відчужувати лісові землі для монастирів

Кабінет міністрів України доповнив список потреб, для здійснення яких можуть відчужуватися земельні лісові ділянки, включивши до нього функціонування і відновлення монастирів.

Про це говориться в розпорядженні №1957-р від 12 жовтня ц.р., розміщеному на урядовому порталі.

Згідно з документом, до розпорядження «Про деякі питання розпорядження земельними лісовими ділянками» (№ 610 від 10 квітня 2008 р.) вносяться зміни, відповідно до яких Мінприроди, Мінагрополітики, Міноборони, Держкомлісгоспу і Держкомзему доручено припинити ухвалення рішень про надання згоди на вилучення ділянок, їх передачу у власність і оренду зі зміною цільового призначення, серед інших, для забезпечення функціонування і відновлення монастирів.