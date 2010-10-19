Держмитслужба заявляє, що не перешкоджає експорту зерна

Державна митна служба України заявляє, що не перешкоджає експорту зерна.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, митники відзначають, що заяви Української зернової асоціації (УЗА) про те, що українська митниця обмежує експорт зерна, не мають під собою підстав і не відповідають дійсності.

«Митна служба України підтримує експорт зернових культур, жодних затримок з їх митного оформлення немає», - говориться в повідомленні служби.

У Держмитслужбі також вважають, що заяви УЗА дестабілізували ситуацію на внутрішньому ринку і є безвідповідальними.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, починаючи з суботи, 16 жовтня, митна служба не випускає з портів навіть вже завантажені судна. В асоціації відзначають, що доручення зупинити відвантаження зернових дало керівництво Державної митної служби.

Експерти оцінюють експортні можливості України в поточному маркетинговому році на рівні 15 млн. тонн. Водночас, за даними на 13 жовтня ц.р., Україна експортувала 4 млн. тонн зерна.

Міністерство економіки України розробило проект постанови про впровадження квот на експорт зерна в обсягу 2 702 тис. тонн до 31 грудня 2010 року. Згідно з документом, пропонується квоту на експорт пшениці встановити у розмірі 500 тис. тонн, кукурудзи – 2 млн. тонн, ячменю – 200 тис. тонн, а також по 1 тис. тонн – жита і гречки.