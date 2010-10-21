22 жовтня відбудеться спільне засідання колегій МВС України та Росії

Делегація МВС України на чолі з міністром внутрішніх справ України Анатолієм МОГИЛЬОВИМ відбула до Криму, де 22 жовтня у Ялта відбудеться спільне засідання колегій міністерств внутрішніх справ України та Росії.

Про це повідомили УНІАН у ДЗГ МВС з посиланням на прес-секретаря міністра внутрішніх справ України Ірину ШИНКАРЕНКО.

На засіданні планується розглянути питання щодо зміцнення співробітництва органів внутрішніх справ Російської Федерації та України з протидії злочинності у сфері економіки держав, а також взаємодії органів внутрішніх справ країн у боротьбі з незаконним обігом наркотиків. За результатами зустрічі планується підписання спільних рішень колегій щодо продовження й розвитку подальшого співробітництва з російськими правоохоронцями, як на рівні Міністерства внутрішніх справ, так і територіальних підрозділів обласного рівня.

Також під час зустрічі будуть обговорені питання щодо майбутнього спільного засідання колегій Міністерств внутрішніх справ Росії та України у 2011 році.