За хабарництво затримано начальника-податківця в Миколаєві

Працівники УБОЗ спільно з Генеральною прокуратурою затримали під час одержання хабара першого заступника керівника Державної податкової інспекції одного з районів Миколаєва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, чиновник підозрюється у вимаганні та отриманні від підприємця 25 тисяч гривень за невжиття штрафних санкцій у сумі 250 тисяч гривень по виявлених у ході перевірки порушеннях та невідображення останніх в акті.

Відносно підозрюваного Генпрокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України.