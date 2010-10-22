ГоловКРУ закликає звільнити міністра транспорту Єфименка

Голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ виступає за відставку міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА.

Про це він заявив сьогодні під час прес-конференції в УНІАН за підсумками окремих результатів комплексного аудиту національної економіки.

«Я ніяк не можу змиритися з тим, що міністр, який відповідає за діяльність своєї вертикалі, керівник підприємства, йому підвідомчого, не допускає контролюючий орган на ревізію, не вживає абсолютно ніяких заходів. І я вважаю, що він разом з ними тоді сидить в одних і тих самих схемах, і цього міністра не повинно бути в уряді. І ось найближчим часом на Кабміні ми про це говоритимемо», - зазначив він, кажучи про міністра транспорту України.

П.АНДРЄЄВ назвав ряд фактів недопущення ревізорів управління на підприємства, підвідомчі Мінтрансу: «Фактично, в Миколаївський (порт – УНІАН) КРУ не було допущене, в «Дельта-лоцман» - миколаївське державне підприємство, КРУ не було допущене, з п`ятої спроби Херсонський порт ревізували, Євпаторійський порт теж з третьої спроби, за результатами ревізії директор Євпаторійського порту затриманий».

Крім того, він повідомив про розкрадання державних коштів в Одеському порту: «Там порядка 400 млн. грн., які були направлені нібито на підтримку галузі, за інформацією, яка є у органів, були через фіктивні договори, акти виконаних робіт… переведені в офшорні компанії».

За підсумками перевірок ГоловКРУ звернулося до американської аудиторської компанії, яка проводила аудит діяльності уряду Юлії ТИМОШЕНКО, з проханням відстежити схеми, за якими кошти виводилися, і рахунки, на яких вони осіли.

«Прикриваючись і рішеннями суду, спочатку міністр забороняв нам туди на ревізію йти. Потім ми пред`являли вимогу відсторонити начальника порту», - говорить П.АНДРЄЄВ.

За його словами, КРУ склала вже 6 актів про недопущення співробітників на ревізію в порт. Дане питання також буде винесене на найближче засідання Кабінету міністрів.

Крім того, факти недопущення ревізорів в Іллічівський порт також були зафіксовані. За результатами перевірки в порту були виявлені порушення: «Порт нібито передав свої функції комерційній структурі з обслуговування контейнерного терміналу», - додав керівник відомства. Зараз, говорить П.АНДРЄЄВ, дана компанія намагається спростувати результати ревізії через суд. «Порт заплатив 125 млн. грн. винагороди цій компанії за нібито ті послуги, які виконував сам порт»», - зазначив він.

У порту Південному ревізія була проведена за рішенням суду, там також «виявлені сотні мільйонів збитків, порушено декілька кримінальних справ», говорить П.АНДРЄЄВ.

За його словами, у ході слідства може з`явитися звернення до парламенту з метою притягнення окремих депутатів до кримінальної відповідальності за створення “угрупувань з відмивання бюджетних коштів”.

Довідка УНІАН. За дорученням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА, ГоловКРУ в березні 2010 року почало аудит стану національної економіки, метою якого є здійснення оцінки її реального стану щодо законності і ефективності використання державних коштів.