Кабмін створив робочу групу з вирішення проблем гуртожитків

Кабінет міністрів України своєю постановою створив робочу групу з вирішення питань жителів гуртожитків.

Постанову №973 від 27 жовтня ц.р. розміщено на урядовому порталі.

Згідно з положенням про робочу групу, це постійно діючий допоміжний орган Кабміну, створений для визначення шляхів вирішення проблем громадян, які проживають у гуртожитках.

Серед завдань робочої групи – проведення аналізу основних проблем жителів гуртожитків, зокрема в частині забезпечення реалізації їх права на житло, а також причин виникнення таких проблем; участь у розробці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на вирішення основних проблем жителів гуртожитків; розгляд та аналіз ініціатив і пропозицій громадських організацій, в статуті яких передбачено ведення діяльності щодо сприяння громадянам, які потребують соціального захисту, вирішення їх житлових питань, профспілкових організацій, а також органів самоорганізації населення у разі їх створення жителями гуртожитків.

Головою робочої групи є міністр з питань житлово-комунального господарства.

До складу групи входять представники МінЖКГ, Мінекономіки, Мінфіну, Мінюсту, МВС, Мінрегіонбуду, Мінпромполітики, Мінпраці, Фонду держмайна, Госцінінспекції, а також за згодою – народний депутат України, представник Уповноваженого ВР з прав людини, представник Адміністрації Президента, представники об`єднань організації роботодавців і профспілок, інших всеукраїнських організацій.

Пропозиції і рекомендації робочої групи можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабміном рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

При цьому постанова Кабміну №1159 від 27 грудня 2008 року втратила силу.