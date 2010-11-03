За порушення під час виборів звільнені 16 міліціонерів

За порушення, допущені під час виборчого процесу, звільнені 16 співробітників міліції і покарані десятки міліціонерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.

”У період виборчого процесу були два страшні випадки з травмування людей вогнепальною зброєю - у Херсонській і Дніпропетровській області. За цими фактами проведені досить серйозні службові розслідування центральним апаратом і покарано дуже багато людей”, - повідомив міністр.

Він підкреслив, що ”за порушення у період виборчого процесу 16 осіб звільнені і покарані кілька десятків чоловік”. А.МОГИЛЬОВ нагадав, що на час виборчої кампанії було посилено контроль за несенням служби особовим складом міліції.