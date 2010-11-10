Пшонка призначив ще одного свого заступника

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА призначив своїм заступником Віктора ВОЙЦИШИНА, який до цього часу працював на посаді прокурора Полтавської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що іншим своїм наказом В.ПШОНКА призначив прокурором Полтавщини Анатолія МЕЛЬНИКА, який досі обіймав посаду заступника прокурора цього регіону.