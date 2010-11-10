Пшонка призначив ще одного свого заступника
09:29, 10 листопада 2010Право
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Прокурора Полтавщини Войцишина
Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА призначив своїм заступником Віктора ВОЙЦИШИНА, який до цього часу працював на посаді прокурора Полтавської області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що іншим своїм наказом В.ПШОНКА призначив прокурором Полтавщини Анатолія МЕЛЬНИКА, який досі обіймав посаду заступника прокурора цього регіону.
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