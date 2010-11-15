Голова Вінницької ОДА заборонив відзначення свят

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига заборонив відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших святкових подій в місцевих органах виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано у розпорядженні М.ДЖИГИ від 10 листопада 2010 року.

«З метою наведення порядку в питаннях відзначення пам’ятних дат, ювілеїв та інших святкових подій в органах виконавчої влади, заборонити проведення святкування особистих подій та пам’ятних дат у приміщеннях обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, а також у приміщеннях районних державних адміністрацій та їх структурних підрозділів у робочий час на робочих місцях з влаштуванням застіль, розпиттям алкогольних напоїв», - зазначено у розпорядженні.

Згідно з документом, усі виявлені факти і спроби влаштовувати відзначення пам’ятних дат, та днів народжень будуть розцінені, як грубе порушення трудової дисципліни. «Осіб, винних у допущенні таких фактів, сприянні та потуранні їм, притягувати до найсуворішої відповідальності, аж до звільнення із займаних посад», - розпорядився М.ДЖИГА.