У Запоріжжі до довічного ув’язнення засуджено чемпіона України із дзюдо, бронзового призера Чемпіонату Європи 2008 року Євгена СОТНИКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на прес-конференції начальник відділу прокуратури в Запорізькій області Євген ПРОСВЄТОВ.

За його словами, відповідне рішення прийняв Запорізький обласний апеляційний суд, розглянувши матеріали кримінальної справи, порушеної проти спортсмена за скоєння вбивства однієї людини і замах на вбивство ще одної.

Підставою для порушення кримінальної справи стали події 19 грудня 2009 року в кафе ”Діана” в Заводському районі Запоріжжя, де Є.СОТНИКОВ під час відпочинку з друзями вирішив довести двом іншим відвідувачам, що є ”авторитетом”. Дзюдоїст приставив пістолет до голови одного з молодих людей і натиснув на курок. Сталася осічка, після чого Є.СОТНИКОВ направив зброю в голову 18-річного запорожця і вистрілив. Хлопець помер миттєво, а Є.СОТНИКОВ зник з місця події, але в ніч на 25 грудня був затриманий.

За словами Є.ПРОСВЄТОВА, на суді звинувачений заявив, що вистрілив випадково, проте розповіді свідків і відео події, знятої відеокамерою кафе, переконали суд у зворотному. Тому вирок виявився саме таким, який вимагала прокуратура: не 15 років, а довічне ув’язнення, підкреслив Є.ПРОСВЄТОВ.

Засуджений з цим вироком не погодився і вже подав касаційну скаргу на вирок.

Довідка УНІАН. Є.СОТНИКОВ народився в 1980 році в Запоріжжі. Закінчив Запорізький державний університет. Заслужений майстер спорту. Виступаючи у ваговій категорії понад 100 кг, завоював третє місце на Чемпіонаті світу в 2003 році. Напередодні Олімпіади-2004 був дискваліфікований. Бронзовий призер чемпіонату Європи 2008 року.

Має судимість за спричинення тілесних ушкоджень (у 2007 році в Запоріжжі вистрілив у ногу людині, яка нібито напала на нього).

У листопаді 2008 року був оголошений міліцією в розшук після того, як під час святкування дня народження в одному з кафе Заводського району Запоріжжя, не поділивши щось із своїм знайомим, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, ударив його ножем. Поранення виявилося не смертельним, але досить серйозним для того, щоб міліція кваліфікувала діяння спортсмена як ”спричинення тяжких тілесних ушкоджень”. Згодом кримінальну справу за цим фактом було закрито у зв`язку з тим, що потерпілий забрав заяву і офіційно відмовився від претензій до Є.СОТНИКОВА.

У 2009 році Є.СОТНИКОВ, який з 28 листопада 2008 року по 21 липня 2009 року розшукувався міліцією за вищезазначений злочин, переміг на Чемпіонаті України із дзюдо у ваговій категорії понад 100 кг.