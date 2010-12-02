Прокуратура порушує справи проти фермерів за захоплення доріг

Прокуратура неправомірно порушує справи проти фермерів про захоплення проектних доріг.

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова громадської організації «Селянський фронт» Аркадій КОРНАЦЬКИЙ.

«Йдеться про так звані проектні дороги й проектні лісосмуги. В українському законодавстві, зокрема в земельному законодавстві, немає такого поняття, як проектні дороги або проектні лісосмуги, але проте в 2010 році невідомо в якій інстанції, виникла ідея, щоб із сільгоспвиробників отримати гроші за користування ніби то наявними в полях проектними дорогами і лісосмугами. Причому стверджується, що ці проектні дороги й лісосмуги розташовуються або повинні розташовуватися на землях державної власності. Але проектних доріг і проектних лісосмуг не існує ні юридично, ні фактично», - сказав А.КОРНАЦЬКИЙ.

Він повідомив, що «незважаючи на те, що ні в законодавстві немає поняття проектних доріг, не виділені вони й на місцевості, немає ніяких документів, які підтверджували б, що держава є власником цих доріг, незважаючи на це, місцеві прокуратури, зокрема в Миколаївській області, почали масово фальсифікувати кримінальні справи проти керівників сільськогосподарських підприємств». «Причому, як правило, це чималі підприємства, які мають в оренді по декілька тисяч гектарів землі. Для того, щоб порушити кримінальну справу, потрібно, щоб збиток, який ніби-то завдано державі, був не менше 48 тис. грн. У малих підприємств не набирається такого умовного збитку, й тому основний удар йде на великі й середні сільськогосподарські підприємства», - додав А.КОРНАЦКИЙ.

Він зазначив, що порушення таких справ призводить до припинення діяльності підприємств, у тому числі й «Агрофірми Корнацьких», засновником якої є його сім`я, тому що слідством, яке ведеться в рамках кримінальної справи, порушеної проти директора цього сільгосппідприємства, винесено постанову про виїмку документації підприємства, в першу чергу документів на землю.

«Я знаю, що порушуються такі кримінальні справи не лише в Миколаївській області, але й у багатьох інших областях, зокрема Тернопільській, Сумській, Донецькій. І, на жаль, сільгоспвиробники у багатьох випадках погоджуються платити ті гроші, які з них видавлюють. Погоджуються з різних причин, але в більшості через те, що не сподіваються перемогти й довести в суді, що складу злочину немає», - зазначив А.КОРНАЦЬКИЙ.

Сільськогосподарський інвестор Альберт ЕЛЬСОН повідомив, що проти нього порушено аналогічну кримінальну справу й відбулися 4 засідання. «На моє запитання в суді до працівників Держкомзему: покажіть, що я порушив, покажіть на полі мені ці проектні дороги й посадки, - працівники не можуть відповісти й говорять, що вони в натурі не виділені, але вони є на карті. Тому по карті й було вирахувано кількість гектарів проектних доріг. Але на сьогодні працівники Держкомзему не надали на судовому засіданні жодної карти, де б побачили проектні дороги», - сказав А.ЕЛЬСОН.

Адвокат Тетяна МОНТЯН повідомила, що наразі в Україні взагалі немає карти цілісного масиву того, що обробляють ці люди. «Водночас, коли з Інтернету можна викачати будь-яку карту, в нас немає нічого. В нас у країні навіть немає географічних координат, які співпадали б із загальносвітовими. У нас взагалі немає кадастрових карт. Та територія, яку займають зазначені агрофірми, її в цілому на кадастровій карті ніде немає. Ті, хто звинувачують КОРНАЦЬКОГО в тому, що він зайняв дороги, не можуть показати жодного квадратного міліметра, де там державна земля. Це все приватна земля», - додала вона.

«Ми добиватимемося, щоб до кримінальної відповідальності було притягнуто прокурорів, які сфальсифікували ці справи, й інших посадовців, зокрема керівників райземвідділів і земельних інспекторів. Аж до того, що апелюватимемо до міжнародних правозахисних організацій і міжнародних інвесторів», - додав А.КОРНАЦЬКИЙ.