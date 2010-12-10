У Херсоні міліція розслідує конфлікт між журналістом і банкіром.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, зокрема, 8 грудня до чергової частини Суворовського районного відділу міліції Херсона звернувся фотокореспондент однієї з обласних газет. Чоловік сказав, що він побачив багаття поблизу адміністративної будівлі одного з банків і намагався зробити кілька фотографій. Однак керівник відділення банку почав зупиняти журналіста і заборонив фотографувати адміністративну будівлю установи. Як повідомив журналіст, коли він намагався зателефонувати до редакції, працівник банку пошкодив його мобільний телефон.

Наразі міліція проводить перевірку за фактом цього інциденту. Вживаються заходи для якнайшвидшого розкриття правопорушення, запевнили в ЦГЗ.

Як повідомив УНІАН головний редактор обласної газети «Гривна», заслужений журналіст України Валерій БОЯНЖУ, конфлікт стався саме з журналістом «Гривни». За словами В.БОЯНЖУ, всі перипетії конфлікту журналіст зафіксував на фото.