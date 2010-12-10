У Києві налагодили виготовлення контрафактних книг

У Києві викрито директора товариства з обмеженою відповідальністю, який налагодив виробництво з виготовлення контрафактних книг, авторське право на які належить іншому ТОВ, чим завдав збитків правовласнику на суму понад 500 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у правопорушника вилучено 10 тисяч примірників такої продукції.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 176 (порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України.