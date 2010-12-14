Генпрокуратура пред’явила остаточне обвинувачення Луценку

Головне управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України завершило досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та співробітника цього міністерства Леоніда ПРИСТУПЛЮКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, ”сьогодні, 13.12.2010 р., ЛУЦЕНКУ Ю.В. пред`явлено остаточне обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України (заволодіния державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. З ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки), а ПРИСТУПЛЮКУ Л.В. - у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 358 КК України (використання завідомо підробленого документа)”.

Крім того у Генпрокуратурі зазначили, що Ю.ЛУЦЕНКУ і Л.ПРИСТУПЛЮКУ оголошено про закінчення досудового слідства та надано для ознайомлення матеріали кримінальної справи.