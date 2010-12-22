У Криму створять реєстр порушень земельного законодавства

Рескомзем Криму планує створити електронний картографічний реєстр порушень земельного законодавства.

Про це йдеться на сайті Державного агентства із земельних ресурсів України.

Згідно з повідомленням, реєстр планується створити з метою запобігання правопорушенням у сфері земельних відносин. Цей ресурс об`єднає й систематизує результати перевірок, проведених земельними інспекторами, та сприятиме їх аналізу.

За даними Держземагентства, Республіканський комітет із земельних ресурсів Автономної Республіки Крим за 11 місяців цього року направив 857 клопотань до органів місцевої влади щодо скасування рішень із виділення 1 094 га землі, 458 із них (на площу 968 га) було задоволено.

За словами голови Рескомзему Олександра ЧАБАНОВА, юристи комітету добилися скасування 30 розпоряджень Сакскої й по 4 – Чорноморської та Сімферопольської райдержадміністрацій на загальну площу 179 га.

При цьому в прокуратуру направлено 42 матеріали, по 12 з яких порушено кримінальні справи. Зокрема, за незаконне виділення земель на території Юсуповського палацу й Місхорського парку, виділення земельних ділянок на території Ялтинського заповідника.