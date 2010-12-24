Литвин прогнозує 330 голосів депутатів за внесення змін до Конституції у частині наступних парламентських та президентських виборів

Питання щодо внесення змін до Конституції України у частині наступних парламентських та президентських виборів парламент розгляне у перший тиждень роботи нової сесії.

Про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, відповідаючи на запитання програми «Від першої особи» (Радіо «Ера») у середу.

«Це питання буде подано на розгляд в перший тиждень лютого 2011 року. Буде 320-330 голосів», - сказав він, повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 року Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлено дати проведення чергових виборів Президента та народних депутатів. У перехідних положеннях законопроекту встановлено, що чергові вибори до ВР проводяться в останню неділю жовтня 2012 року (це буде 28 жовтня 2012 року), а чергові вибори Президента – в останню неділю березня 2015 року (27 березня 2015 року).

19 листопада КС визнав конституційним законопроект, яким передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

Водночас, згідно з Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV. Вибори до ВР 6-го скликання відбулися 30 вересня 2007 року.